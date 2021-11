Fiorentina, Italiano: "Ho già battuto il Milan"

19-11-2021 19:29

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia del match di campionato contro il Milan: “Lo battei lo scorso anno con lo Spezia e fu straordinario. Se una squadra ha voglia di determinare e tutti ne sono convinti può venire fuori quanto visto. Ne abbiamo parlato coi ragazzi e gli ho fatto vedere alcuni filmati di quel match. L’atteggiamento sarà fondamentale, è ciò che indirizza le partite”.

“Lo Spezia mise in campo attitudine e grande qualità, mi auguro che domani i miei ragazzi affrontino il match in quel modo. Solo così si può mettere in difficoltà una squadra che a quel tempo arrivava da una striscia di imbattibilità. Il Milan se non pressi fa gol o crea situazioni pericolose. Noi vogliamo continuare a lavorare sulla nostra identità, ogni volta troviamo qualcosa su cui lavorare. Con la Juve abbiamo giocato bene ma abbiamo sbagliato qualcosa in fase di non possesso. Cercheremo di riproporre domani il lavoro fatto in settimana”.

