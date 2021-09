Fiorentina, Italiano: "L'obiettivo è diventare una squadra vera"

”Contro il Genoa sarà un banco di prova importante, veniamo da due successi e dobbiamo provare a dare continuità facendo una grande prestazione”. Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta di domani a Marassi, seconda consecutiva dopo quella di sabato scorso vinta a Bergamo con l’Atalanta. “Fiorentina sorpresa del campionato? Due mesi di lavoro e tre giornate sono poche per esprimere giudizi anche se – continua Italiano – essendo una squadra giovane e di qualità i margini di miglioramento sono enormi e mi riferisco anche a Vlahovic. Confesso che quando è uscito il calendario ero abbastanza preoccupato quindi sono felice di questi sei punti, godiamoci questo momento e pensiamo a spingere forte. L’obiettivo adesso è diventare una squadra vera, con una sua identità e un suo gioco in casa come fuori”.

OMNISPORT | 17-09-2021 11:25