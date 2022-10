Fiorentina, Italiano: "Nico Gonzalez non è al 100% e va rispettato"

26-10-2022 15:03

Giornata di vigilia per Fiorentina-Basaksehir. Nel gruppo A di Conference League, turchi a 10 punti, viola a 7, Heart of Midlothian 3 e RFS (Riga Futbola Skola) 2. Una vittoria allo stadio Artemio Franchi significherebbe aggancio in vetta, anche se sul club gigliato grava come una spada di Damocle lo 0-3 di Istanbul nello scontro diretto. L’aggancio avrebbe un senso – certo, in attesa della sesta e ultima giornata con le partite RFS-Fiorentina e Basaksehir-Hearts -, in caso di arrivo a pari merito solo in caso di vittoria con 4 gol di scarto dal momento che, oltretutto, i turchi hanno segnato 10 gol senza subirne. Ricordiamo che l’arrivo al primo posto garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale. Il secondo, prevede un turno “extra”, contro le terze in classifica dell’Europa League.

Questo il pensiero dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano nella conferenza prematch: “In difesa il Basaksehir è messo bene, noni dovremo essere bravi a sfruttare ogni minima distrazione e cercare di andare ripetutamente a segno. Sarà difficile ma dobbiamo provarci. In attacco stiamo migliorando con la soluzione Jovic dietro a Cabral: i due sanno abbinare al meglio le rispettive caratteristiche. Nico Gonzalez? Non è assolutamente vero che si sta risparmiando perché pensa al Mondiale. Nessuno lo fa e lo posso garantire. Non si sente al 100% e, per questo, va aspettato e rispettato“.