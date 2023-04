Fiorentina, Italiano: "Non ci possiamo permettere questi cali"

Il tecnico dei viola: "Siamo spariti dalla partita"

23-04-2023 17:56

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano a Dazn ha commentato la sconfitta contro il Monza: “Siamo andati avanti di due gol, poi non ci possiamo permettere cali di concentrazione perché siamo una squadra che se non sta al 100% può permettere al Monza di rientrare e vincere la partita. Avendo questi impegni importantissimi non esiste sparire dalla partita in questo modo, siamo obbligati ad archiviare perché ora c’é una partita troppo importante”.

“Sono tutte importanti le partite. L’attenzione era rivolta al campionato ed a questa partita, non possiamo staccare la spina. Viviamo di quello, se siamo rinati perché tutti abbiamo alzato l’asticella e quando l’abbassiamo può succedere questo. Penso sia solo una questione di atteggiamento, non dobbiamo sbagliarlo per non diventare una squadra battibilissima”.