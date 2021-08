Fiorentina, Italiano: "Non esiste un problema Vlahovic"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Cosenza ha parlato della situazione di Dusan Vlahovic, cercato da diverse società in Italia e in Europa: “In allenamento ha sempre la solita fame. Il mercato è imprevedibile, ma per come lo vedo tutti i giorni io penso che il problema Vlahovic non esista. Ha sempre voglia, è un trascinatore. E’ anche un mercato strano, ma io mi limito a dire che lui spinge sempre forte”.

“Ci presentiamo abbastanza bene, le ultime amichevoli potevano andare meglio ma possiamo crescere. Abbiamo un’idea nuova e c’è grande disponibilità. Cercheremo di dare risposte importanti”.

OMNISPORT | 12-08-2021 17:11