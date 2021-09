Fiorentina, Italiano: "Non sbagliamo quasi mai appoccio"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si gode la vittoria dei viola a Udine: “Soddisfatto? Per il risultato tanto, per il primo tempo tantissimo mentre nel secondo abbiamo sofferto. Ma chi è che non soffre in Serie A? Ci può stare, ho aggiunto un difensore per provare a limitare la sofferenza”.

“Bene all’inizio, nell’approccio che non sbagliamo quasi mai, andiamo un po’ in difficoltà quando l’avversario alza la pressione ma non si può essere perfette e cercheremo di migliorare sotto questo aspetto. Nel finale abbiamo aggiunto un difensore per rispondere alla loro pressione”.

OMNISPORT | 26-09-2021 17:41