Fiorentina, Italiano: “Peccato per il pareggio, ma è stata una bellissima partita”

04-01-2023 21:52

Vincenzo Italiano sorride al termine di Fiorentina – Monza finita con il punteggio di 1-1.

La sua squadra ha disputato un ottimo primo tempo, calando poi alla distanza e subendo la reazione del Monza.

“È stata una bellissima partita, spiace per il risultato – ha commentato il tecnico al termine – una volta andati in vantaggio se avessimo trovato il guizzo per la seconda rete l’avremmo portata a casa, e sul gol subito potevamo fare meglio, ma devo dire che abbiamo comunque fatto un’ottima prestazione contro un Monza temibile e organizzato e che da quando ha cambiato marcia sta mettendo in difficoltà chiunque”.

Non manca un accenno al mercato: “Aggiungeremo al nostro arco tre frecce importanti ovvero Castrovilli, che già stasera è tornato in campo, e poi Gonzalez e Sottil che presto rientrarnno in gruppo dopo gli infortuni”.