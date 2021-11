18-11-2021 18:35

In vista del match contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni del club viola per parlare dell’allarme in difesa che ci sarà contro i rossoneri.

Italiano ha ammesso: “E’ un problema – ha detto ai canali ufficiali del club -. Avevamo pensato di aggregare Lucchesi dalla Primavera ma si è fatto male pure lui, è la maledizione che sta continuando. Ci faremo trovare pronti, abbiamo delle soluzioni che stiamo provando”.

OMNISPORT