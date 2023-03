Il tecnico dei viola: "Andata? Potevamo fare qualche gol in più".

15-03-2023 18:34

In vista del ritorno degli ottavi di Conference League, Italiano ha avvisato i suoi ragazzi: “Contro il Sivasspor sarà una partita insidiosa, anche se partiamo con un vantaggio. Sarà un match differente da quello dell’andata perché il nostro avversario dovrà cercare di essere diverso e metterci in difficoltà, dovranno cercare di fare gol e di vincere questa partita. Per cui, dobbiamo prepararci ad un avversario totalmente diverso da quello dell’andata, ma dobbiamo salvaguardare quel risultato perché quando hai certe aspettative l’appuntamento diventa importante: il campo dirà se siamo stati bravi in queste due partite, siamo concentrati e speriamo di dare battaglia come giovedì scorso”.

Italiano ha un rimpianto sull’andata: “Potevamo fare qualche gol in più, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e sottoporta due o tre situazioni che potevano permetterci di arrivare con un risultato più largo. Abbiamo rivisto quanto prodotto nella gara d’andata e come potevamo concretizzare diversamente e anche domani cercheremo un bel po’ di situazioni dalle quali trarre vantaggio. Mi auguro i ragazzi abbiano capito che serve arrivare sotto porta coi tempi giusti per risolvere ogni situazione correttamente. Sono convinto che qualcosa di diverso andremo a proporre”.