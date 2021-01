Fiorentina, Kokorin in Italia: le sue prime parole

Aleksandr Kokorin pronto per iniziare la nuova avventura in Italia. L’attaccante russo, in giornata, svolgerà le visite mediche con la Fiorentina.

Kokorin, che i viola hanno acquistato a titolo definitivo dallo Spartak Mosca, è atterrato per effettuare i test di rito col club di Commisso a Villa Stuart nel primo pomeriggio.

La conferma, è giunta dal profilo Twitter della Fiorentina in un video che immortala Kokorin annunciare il suo approdo in Toscana. “Ciao, sono a Firenze e sono felice di essere qui. Forza Viola!”.

La punta, martedì, apporrà la firma sul contratto coi gigliati: 3 anni e mezzo e il compito di aumentare il peso offensivo della squadra di Prandelli.

OMNISPORT | 25-01-2021 13:42