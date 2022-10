Fiorentina – Lazio, Italiano: “Risultato bugiardo, mancati solo negli ultimi 10 minuti”

10-10-2022 23:44

La Fiorentina paga dazio contro la Lazio e lo fa troppo severamente a detta del suo tecnico Vincenzo Italiano. Contro la squadra allenata da Maurizio Sarri il finale è stato di 0 a 4, ma l’allenatore della Viola non ci sta: “È un risultato bugiardissimo, anche oggi siamo partiti bene, abbiamo portato in campo i buoni presupposti visti in Scozia, ma sono arrabbiato perché non possiamo uscire così dalle partite, non mi sono piaciuti solo gli ultimi dieci minuti finali. La Lazio è più forte di noi, con due occasioni hanno fatto due gol, noi paghiamo la mancanza di concretezza”.

“Questo problema di uscire dalle gare non era più capitato – prosegue Italiano – era successo qualche volta lo scorso anno ma credevo fosse superato, evidentemente non è così, pensavo di aver trovato delle soluzioni ed invece… posso solo dire complimenti a loro”.