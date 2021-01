Fiorentina, le amare parole di Cesare Prandelli

Dopo la bruttisima sconfitta per mano del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli non cerca alibi e si scusa con i tifosi per la partita malamente persa.

Queste le sue parole:

“hiedo scusa ai nostri tifosi: abbiamo perso 6-0 e non abbiamo nessun ammonito. Il terzo gol, con Insigne che fa slalom tra cinque nostri giocatori, e’ l’emblema della nostra partita. E’ assurdo. Ora dobbiamo solo stare zitti e lavorare. E’ clamorosamente difficile spiegare: siamo nella parte bassa della classifica, e da li’ non possiamo pensare sempre solo a costruire gioco”.

OMNISPORT | 17-01-2021 15:25