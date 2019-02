Fiorentina: le scuse o si va in tribunale

La Fiorentina è determinata a tutelare la figura del suo campione Federico Chiesa, ed è pronta a valutare azioni legali se la Spal non manderà un comunicato ufficiale di scuse entro la giornata di mercoledì. Lo riporta la Nazione.

Il danno d'immagine è stato valutato grande e per il club viola (e per la stessa famiglia del giocatore) non bastano le scuse private del presidente della Spal Mattioli, che domenica aveva definito Chiesa una "persona poco seria, non è una novità il fatto che lui sia bravo a inventarsi i falli".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 08:35