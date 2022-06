Fiorentina: Luka Jovic a un passo

23-06-2022 18:57

Dall’addio di Dusan Vlahovic a gennaio, la Fiorentina è alla ricerca di una vera e propria prima punta titolare. I tentativi fatti nella seconda parte di stagione infatti non hanno portato i frutti sperati. Piatek non ha convinto, mentre meglio ha fatto Cabral, anche se non viene considerato ancora pronto per una maglia da titolare.

Nelle scorse settimane si era parlato di Andrea Pinamonti dell’Inter, autore di 13 gol con l’Empoli in questa stagione, ma come scrive Eurosport, non sarà lui il destinato a ricoprire il ruolo di attaccante titolare Viola.

Pare ormai quasi fatta con Luka Jovic, giovane attaccante del Real Madrid che però non ha mai convinto davvero al Bernabeu. Ancelotti lo lascerebbe partire, e lo stipendio verrebbe pagato a metà tra Fiorentina e Real.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE