Fiorentina, Nico Gonzalez provoca il Twente sui social

26-08-2022 08:21

La Fiorentina è riuscita a qualificarsi per i gironi di Conference League dopo aver pareggiato 0-0 in Olanda contro il Twente, grazie alla vittoria per 2-1 al Franchi. Un ritorno emozionante e ricco di occasioni da gol da una parte e dall’altra, alla fine l’hanno spuntata i viola.

Un match caldo e anche il post gara non è stato da meno. Nico Gonzalez, su Instagram, ha provocato il tecnico avversario che aveva promesso ai viola di giocare in un inferno: “L’inferno? Ma dove era?”. Inferno o no, la Fiorentina è uscita intatta.