Fiorentina, Nicolas Burdisso nuovo dirigente

Sta prendendo forma la nuova Fiorentina, ripartita di slancio con l’ingaggio di Rino Gattuso dopo due stagioni con più ombre che luci. Oltre all’arrivo dell’ex tecnico del Napoli, il patron viola Rocco Commisso, come riporta ‘Sky Sport’, ha deciso di potenziare la dirigenza puntando su Nicolas Burdisso.

L’ex difensore, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Roma, Genoa e Torino, affiancherà Daniele Pradé nell’area scouting. Le parti sono vicine alla firma, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Per Burdisso non si tratta della prima esperienza assoluta da dirigente, dato che a partire dal dicembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo al Boca Juniors (club in cui ha iniziato a giocare).

Una scelta interessante, che conferma come la Fiorentina voglia migliorarsi da ogni punto di vista per tornare al livello che le compete.

OMNISPORT | 09-06-2021 18:11