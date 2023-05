Fiorentina, notte di gioia e di paura per un ferito e un malore

A un fan viola è scoppiato un petardo in mano, un altro ha avuto un infarto e la partita è stata interrotta per alcuni minuti

19-05-2023 12:23

Gioia incontenibile in casa Fiorentina dopo il gol di Barak in pieno recupero, nel secondo tempo supplementare, che ha permesso ai viola di accedere alla finale di Conference League, vincendo per 3-1 a Basilea. Dopo 33 anni dalla finale di Coppa Uefa contro la Juventus – persa – il Giglio tornerà dunque a disputare una finale europea, a Praga, contro il West Ham. Purtroppo, la serata è stata funestata anche da un ferito e da un malore.

Fiorentina: Commisso e Barone sotto la curva

La Fiorentina ha rischiato con il Basilea, soprattutto all’inizio e nonostante dovesse rimontare l’1-2 del Franchi. Ma ha avuto in Nico Gonzalez l’arma in più: lui di testa nel primo tempo ha pareggiato i conti; sempre lui, dopo l’1-1 svizzero, ha riportato i viola in vantaggio e soprattutto ai supplementari. Qui la squadra di Vincenzo Italiano ha giocato meglio, ma la partita sembrava ormai avviata alla lotteria dei rigori quando è sbucato Barak che ha mandato in estasi i tifosi toscani presenti allo stadio.

Alla fine, la festa ha coinvolto anche il presidente Rocco Commisso e Barone, che si sono presentati sotto la curva dei tifosi viola per cantare e omaggiare una squadra che ora sogna. E non solo in Europa.

La Fiorentina sogna il double

La Fiorentina sogna infatti il double. Oltre all’Europa, in quel di Praga, la Viola è in finale di Coppa Italia dove affronterà, senza i favori del pronostico, l’Inter. Un finale di stagione elettrizzante per la formazione di Italiano, che potrebbe portare in bacheca due trofei. E permettere alla Fiorentina di essere l’unica formazione italiana a riuscirci quest’anno. Si giocherà questo primato proprio contro Simone Inzaghi; anche lui sogna il double, a base di Champions League e di Coppa Italia.

La Fiorentina ha vinto 6 volte la Coppa Italia e 4 volte è arrivata seconda. L’ultima affermazione risale al 2001, dunque 22 anni fa. In Europa, invece, i viola hanno portato a casa una Coppa delle Coppe, nel lontano 1960/61. E poi: una Mitropa Cup nel 1966 e una Coppa di Lega italo-inglese nel 1975.

Fiorentina: le condizioni dei due tifosi

Dicevamo che è stata anche una notte di paura. Un tifoso della Viola è rimasto infatti ferito dopo che un petardo gli è scoppiato in mano. E’ successo nel settore ospiti poco prima che cominciasse la sfida. Portato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il secondo episodio è stato ancora più preoccupante. Durante il secondo tempo supplementare, infatti, un fan toscano è stato colto da malore, da infarto: ricevuti i primi soccorsi sul posto, successivamente è stato trasferito in ospedale. Come ha annunciato anche lo speaker dello stadio. La partita è stata interrotta per alcuni minuti e poi è ripresa.