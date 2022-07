Fiorentina, novità per Luka Jovic: svolta a un passo

04-07-2022 23:26

Novità nella trattativa che dovrebbe portare Luka Jovic dal Real Madrid alla Fiorentina, con Italiano che lo desidera come prossimo numero nove della Viola, squadra che in questa stagione affronterà la Conference League.

Come riporta Sky Sport, sembra che il giocatore non arriverà in Toscana in prestito, bensì a titolo definitivo. Pare infatti che il Real abbia deciso di rescindere il contratto con l’ex Eintracht, che dunque ora arriverà alla Fiorentina a titolo definitivo. Il 9 luglio dovrebbe essere il giorno del suo arrivo

