Per rinforzare l'attacco, la Fiorentina ha messo nel mirino Gianluca Caprari.

La prima offerta dei viola è stata rifiutata dai blucerchiati: secco 'no' per lo scambio con kevin Prince Boateng che a Firenze sta faticando non poco.

Stando a quanto riferisce TMW, la nuova proposta della Fiorentina consiste in un prestito oneroso da 1 milione di euro e 8 per il riscatto.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 14:41