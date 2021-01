Fiorentina, obiettivo Praet: ecco cosa serve

Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe fare presto ritorno sui campi nostrani. Si tratta di Dennis Praet, per tre stagioni alla Sampdoria e ora in Premier League, al Leicester City.

L’interno belga è infatti da tempo sul taccuino della Fiorentina e, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, i viola vorrebbero accelerare le operazioni per abbracciare il giocatore già a gennaio.

L’ex blucerchiato è seguito giù da tempo dalla Fiorentina, e non è certo acquistabile per una cifra di poco conto. Ecco perché la dirigenza gigliata ha bisogno dell’ok di Rocco Commisso. Con l’approvazione del patron, si romperanno definitivamente gli indugi per rivedere Praet in Italia.

OMNISPORT | 03-01-2021 13:56