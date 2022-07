Fiorentina, Rasmussen ceduto al Feyenoord

30-07-2022 13:33

Sembra arrivata al definitivo capolinea l’esperienza non certo entusiasmante alla Fiorentina di Jacob Rasmussen. I viola infatti, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato il trasferimento, che potrebbe diventare a titolo definitivo, del 25enne difensore danese al Feyenoord: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen al Feyenoord Rotterdam”. Acquistato nel gennaio 2019 dall’Empoli, in maglia viola non ha mai giocato una partita venendo girato in prestito prima allo stesso Empoli, poi all’Erzgebirge Aue e poi, per due anni, al Vitesse.

