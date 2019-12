Fiorentina, Ribery si arrende: dovrà essere operato

Franck Ribery sarà costretto ad operarsi: è questo il duro responso dei medici dopo il controllo medico effettuato giovedì dal campione francese, un controllo il cui esito è stato comunicato direttamente dalla Fiorentina.

“Il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto in data odierna a controllo specialistico visto il persistere della sintomatologia dolorosa in alcune situazioni di carico – si legge sul sito ufficiale -. Al fine di risolvere il problema e rendere più rapidi i tempi dell’attività agonistica è stato proposto un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell’articolazione che verrà effettuato nelle prossime ore”.

“Al termine della procedura verrano resi noti i tempi di ripresa della attività agonistica” ha poi chiarito la società viola. Sfuma quindi la possibilità di vedere il talento ex Bayern Monaco nella partita di domenica sera contro l’Inter, una sfida da dentro o fuori per Vincenzo Montella, alle prese con una pesante crisi di risultati.

Ribery si era infortunato lo scorso 30 novembre, nella partita persa in casa contro il Lecce dai viola, uscendo alla fine del primo tempo: si era parlato di una semplice distorsione alla caviglia, ma a quanto pare il problema è puù serio di quanto previsto.

Contro i nerazzurri, quindi, Montella sarà costretto a fare a meno del suo talento più prezioso, una notizia che preoccupa non poco non solo il tecnico napoletano, ma tutto l’ambiente gigliato.

Se si escludono le vittorie contro il Cittadella in Coppa Italia e l’Entella in amichevole a metà novembre, infatti, la Fiorentina non vince un incontro dallo scorso 30 ottobre, quando si impose per 2-1 in casa del Sassuolo.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 18:30