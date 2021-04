Fiorentina, Ribery via da Firenze? Tutte le piste

Franck Ribery ha ancora pochi mesi di contratto la Fiorentina (fino a giugno), poi, quasi certamente, giocherà un altro anno e infine dirà addio al calcio giocato.

Non è detto che il 38enne francese prossimo anno rimanga a Firenze anche se, come spiega la “Gazzetta dello Sport”, l’intenzione del club è quello di trattenerlo. Commisso non vorrebbe infatti dire addio a un giocatore di spessore e d’esperienza come Ribery.

Il club avrebbe proposto un altro anno del contratto diminuendo l’ingaggio attuale (4 milioni) e inserendo i vari bonus. Intanto si dice che a provare il colpo ci sia in lizza la Lazio.

Al momento non è ancora stata fatta una offerta vera e propria ma il club sta sondando il terreno.

OMNISPORT | 29-04-2021 14:58