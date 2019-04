Fiorentina, salgono le quotazioni di Liverani

Fabio Liverani sta scalando rapidamente la classifica degli allenatori favoriti per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione. L'ex centrocampista, che in viola giocò due stagioni dal 2006 al 2008, sta guidando attualmente il Lecce secondo in serie B.

In pole position resta però Eusebio Di Francesco, esonerato dalla Roma alcune settimane fa: l'ingaggio dell'ex mister giallorosso resta è molto alto. Tra gli obiettivi anche Roberto Donadoni e Roberto De Zerbi.

SPORTAL.IT | 05-04-2019 08:44