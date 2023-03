Fiorentina, tifoso avversario aggredisce Bianco. Italiano: "Vergognoso"

Il tecnico viola: "Ora è dentro lo spogliatoio con il naso rotto. Mi dispiace tantissimo, anche perché sembrava tutta una festa".

16-03-2023 22:01

Fiorentina ai quarti di Conference, ma Italiano al termine ha manifestato tutta la sua disapprovazione per l’aggressione di un tifoso del Sivasspor a Bianco: “Non c’è nulla da commentare. Una roba vergognosa, neanche il ragazzo si aspettava una cosa del genere. Ora è dentro lo spogliatoio con il naso rotto. Mi dispiace tantissimo, anche perché sembrava tutta una festa. Con questo stadio gremito hanno cercato di spingere i loro giocatori, ma l’episodio finale la sporca un po’ la serata. Per il resto sono molto contento di quello che ho visto. In genere facevamo fatica a rimontare, oggi invece con calma e pazienza siamo riusciti a vincere con il nostro gioco. Siamo davvero orgogliosi di essere arrivati ai Quarti, era un nostro obiettivo”.

Italiano torna su quanto accaduto a Bianco: “Un episodio brutto, un ragazzo di vent’anni che subisce qualcosa del genere… Macchia una partita che era stata uno spettacolo. Faccio i complimenti al pubblico per come hanno sostenuto i loro giocatori. Faccio al Sivasspor un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo, magari un giorno ci rivedremo