Fiorentina, Torreira si presenta: "Serie A campionato migliore per tattica"

Si presenta in conferenza stampa il nuovo centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, in arrivo dall’Arsenal. Queste le sue parole:

“Sono un regista a cui piace giocare sempre la palla. Al Mister piace utilizzare tanto il mediano, l’ho già fatto alla Sampdoria con Giampaolo. In Nazionale ho giocato anche a 2, per me non è un problema. Abbiamo una grandissima squadra, con grandi acquisti. Stiamo iniziando a capire dove vogliamo arrivare, adesso che sono rimasto e non andato in Nazionale voglio conoscere compagni e Mister. Per me la cosa più importante è giocare. E’ vero che si parlava da tanti anni di Fiorentina, voglio sfruttare al massimo questa esperienza ora che sono qua”.

Una parola anche sul tecnico Vincenzo Italiano:

“Ha fatto molto bene a La Spezia, ha voglia di far giocare la squadra. Io cerco di capire cosa vuole lui per farmi rendere al meglio in campo. Ho imparato molto dagli allenatori che ho avuto negli anni, Oddo diceva che ero basso ma menavo molto. Lo scorso anno ero con Simeone, un allenatore da cui ho imparato molte cose. A mister Oddo devo tanto, gli voglio bene, mi ha insegnato cose per la mia carriera. Bisogna apprendere sempre qualcosa da tutti gli allenatori con cui si ha la fortuna di lavorare”.

OMNISPORT | 02-09-2021 13:56