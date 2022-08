17-08-2022 11:01

La Fiorentina non scherza e dopo i tanti grandi colpi messi a segno tra luglio e la prima metà di agosto non ha intenzione di fermarsi. A poche ore dall’esordio in Europa contro il Twente la Viola studia un innesto importante a centrocampo, dove già da tempo stuzzicano i nomi di Barak del Verona e Bajrami dell’Empoli. Nelle ultime ore però sono salite le quotazioni di un terzo calciatore che farebbe comodo alla causa di Italiano.

Si tratta di Orkun Kokcu, calciatore olandese naturalizzato turco classe 2000. Di proprietà del Feyenoord, maglia che indossa addirittura dal 2014, Kokcu è un centrocampista centrale che può fare all’occorrenza anche il trequartista e la mezzala, profilo ideale per Vincenzo Italiano. Rispetto a Barak e Bajrami, che meglio conoscono il campionato e avrebbero maggiore facilità ad integrarsi, Kokcu rappresenta un’incognita maggiore, ma le qualità ci sono e la Fiorentina sta studiando ogni possibile strada in caso di fumata nera con i grandi obiettivi di questa estate di mercato.

