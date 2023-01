Fiorentina, Ufficiale: Bonaventura rinnova con la Viola

14-01-2023 15:43

Bonaventura rinnova con la Fiorentina fino al 2025. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale Viola: “La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Giacomo Bonaventura al club viola fino al 30 giugno 2024 con opzione fino al 2025 al raggiungimento di determinate condizioni. Bonaventura, alla Fiorentina dalla stagione 2020-21, ha collezionato, in maglia gigliata, 91 presenze (10 gol e 13 assist)”.

Arrivano anche le prime parole del centrocampista ex Atalanta e Milan:

“Sono felice per questo rinnovo, mi son trovato sempre benissimo fin dal primo giorno, quindi continuiamo a lavorare e andiamo avanti così. Per me la Fiorentina è un popolo, una città intera che tifa per questa maglia, con grande passione, e questo è un qualcosa di molto importante per un calciatore. Questa città è bellissima, si vive bene, soprattutto quando arrivano i risultati, quindi è importante fare anche quelli”.