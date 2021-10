Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Sottil

La Fiorentina vuole puntare sui giovani e il rinnovo fino al 2026 di Riccardo Sottil ne è la testimonianza.

L’esterno viola infatti ha già vedere ottime cose in Serie A e, con la garanzia e la tranquillità del nuovo accordo, potrà lavorare per migliorare ancora ed essere sempre più decisivo.

“Per me è un motivo di orgoglio. Ho fatto quasi tutto il settore giovanile qua. Sono arrivato che ero un ragazzino e oggi sono un uomo” ha dichiarato il classe 1999.

“Devo ringraziare la Fiorentina perché mi ha fatto maturare. La società sta dimostrando di credere tanto in me e io voglio ripagare questa fiducia in campo. Continuiamo così che questa è la strada giusta” ha affermato con decisione il giocatore viola che, per l’occasione, ha voluto ringraziare tutti quelli che negli anni l’hanno sempre supportato.

“Dedico questo momento a tutte le persone che ogni giorno sono vicino a me, alla mia famiglia, ai miei amici, al mio agente che oltre a curare i miei interessi è una figura fraterna, e a tutti coloro che mi sostengono” ha chiosato emozionato Sottil.

