Fiorentina, vittoria larga nella partita contro la Primavera

30-12-2022 15:32

La Fiorentina ha disputato l’ultima partita amichevole prima del ritorno della Serie A previsto per il 4 gennaio. I viola di Vincenzo Italiano hanno affrontato allo stadio Artemio Franchi la squadra Primavera allenata da Alberto Aquilani. La gara è terminata 7-0 grazie alle reti di Bianco, Maleh e Cabral nel primo tempo. poi nella ripresa a segno Benassi, Jovic, Castrovilli e Duncan.

Uscito per infortunio dopo 20 minuti Mandragora, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Come spiegato dal dg Joe Barone attraverso i canali ufficiali del club: ”Il 2023 sarà un anno speciale, siamo ancora in corsa su tre fronti. Adesso ci aspetta un inizio di campionato importante, speriamo di non avere altri infortuni”.