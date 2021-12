Fiorentina, Vlahovic ha dato la sua parola alla viola

13-12-2021 10:44

Novità importanti sul futuro di Dusan Vlahovic. Cercato da tutte le big d’Europa, compresa la Juventus che lo vorrebbe già a gennaio, il giovane centravanti non vorrebbe muoversi da Firenze prima di giungo. Questo è quanto riporta La Nazione ma che era già stato anticipato dal suo entourage nelle scorse settimane.

Vlahovic vorrebbe riportare la Fiorentina in Europa prima di migrare verso altri lidi, ma molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno sul tavolo di Commisso. Di certo una proposta di 60-70 milioni potrebbe far vacillare la società, ma in questi casi la volontò del giocatore potrebbe essere determinante.

OMNISPORT