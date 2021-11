Fiorentina, Vlahovic parla chiaro: "Voglio l'Europa"

24-11-2021 17:22

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic al portale serbo Telegraf ha parlato parlato delle sue ambizioni e del futuro della sua carriera: “Lavoriamo tutti e vogliamo andare in Europa, perché la Fiorentina non gioca lì da molti anni e penso che sarebbe un grande successo per il club. Credo che questo gruppo di giocatori e questo staff tecnico lo meritino e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Sulle voci sul suo futuro: “Ho detto che non mi interessa, sono concentrato solo sul calcio, allenarmi e migliorare il più possibile per aiutare la squadra. Che si tratti di gol, assist o altre cose nel gioco. La cosa più importante è che vinciamo, e tutto il resto che succede intorno a me non mi interessa”.

La vittoria contro il Milan: “E’ stata come un sogno, ma come in ogni lavoro, era necessario voltare pagina e pensare a cosa sarebbe arrivato dopo. Il giorno dopo la partita c’era euforia, ma abbiamo iniziato rapidamente a prepararci per la prossima partita con l’Empoli. Cerco di non seguire molto i media, ma mi capita sempre in qualche modo. O mi mandano certe cose gli amici, o compaiono sui social. Mi piace, è un incentivo per ulteriori progressi. Penso di dover continuare ad allenarmi ancora più duramente, con ancora più desiderio e volontà, e spero di continuare così”.

