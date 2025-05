Fiorentina, Zaniolo game over: ecco dove giocherà l'anno prossimo

I viola non lo riscatteranno, un'altra stagione deludente per l'ex Roma che ha perso anche questa scommessa: tornerà al Galatasaray

Quando nel febbraio del 2019 segnò con la maglia della Roma due gol al Porto, diventando il più giovane calciatore italiano ad avere realizzato una doppietta in Champions, l’Italia pensò di aver trovato un nuovo fenomeno. Nicolò Zaniolo era la promessa più fulgida del nnostro calcio e l’anno dopo vinse anche il Premio Lega Serie A come miglior giovane della stagione. Oggi, cinque anni dopo, è solo un talento in cerca d’autore da troppo tempo e sa di aver fallito anche la doppia chance di quest’anno.

Insufficiente all’Atalanta, peggio ancora alla Fiorentina

Una scommessa persa per l’Atalanta, con cui aveva iniziato il campionato tra gol (pochi) e bizze (troppe) ma una delusione ancora maggiore in viola, dove si era rifugiato a gennaio convinto di poter recuperare il terreno perduto. Una sequela di occasioni mancate per Zaniolo che voleva ripartire da quella Firenze dove aveva cominciato nelle giovanili ma che a giugno non sarà riscattato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pochissime luci e tante ombre con la viola

I numeri parlano chiaro: tredici gare, quattro da titolare, per un totale di soli 462’ col misero bottino di zero gol e zero assist. Emblematica la sua ultima prova, in Conference col Betis. Entrato per giocare il secondo supplementare Zaniolo non ha toccato letteralmente palla. Potrebbe essere stato il suo ultimo match con la maglia della Fiorentina visto che per le due giornate di squalifica rimediate dopo il rosso preso a Roma salterà la trasferta di Venezia e la sfida con il Bologna.

L’equivoco del ruolo

Zaniolo paga anche l’equivoco di un ruolo mai veramente chiarito: esterno nel 4-3-3? Trequartista? Seconda punta? Palladino – come già Gasperini – l’ha impiegato anche come falso nueve ma senza risultati. Fatto sta che a giugno sarà bye-bye: non è stata infatti superata la soglia di minuti necessaria (il 60% delle partite disputate, conteggiando solo quelle con almeno 30′ in campo) per il riscatto, che era fissato a 15,5 milioni nè c’è intenzione di chiedere uno sconto al Galatasaray che è il proprietario del cartellino

L’ex Roma tornerà in Turchia ma difficilmente ci resterà, in attesa di qualcun altro che abbia voglia di scommettere su di lui.