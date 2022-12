Fiorentina: Zurkowski tra Empoli e Sampdoria

23-12-2022 15:59

La Sampdoria sfida l’Empoli per Szymon Piotr Żurkowski. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i blucerchiati sono tornati con forza sul centrocampista polacco in uscita dalla Fiorentina, anche se il giocatore ha già fatto capire al suo entourage di preferire il ritorno in maglia azzurra. Ormai sembra essersi ridotta a due squadre la corsa per prendere in prestito dai viola il classe 1997 che nella prima parte di campionato non ha trovato molto minutaggio.