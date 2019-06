Fischi turchi alla Marsigliese, scoppia la polemica

Nel 2019 succede ancora che il pubblico fischi l’inno nazionale di una squadra ospite. Questa volta è toccato ai francesi campioni del mondo che nella recente partita in terra turca volevole per le Qualificazioni agli europei 2020, hanno dovuto subire oltre alla sconfitta sul campo anche l’affronto dei fischi dello stadio alla Marsigliese. Un gesto decisamente deprecabile che non ha tardato a generare polemiche.

“I Bleus non sono stati ricevuti bene da alcuni, ma altri li hanno accolti benissimo. Quindi, per me, non c’è stato alcun incidente”: questo il commento di Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, dopo i fischi alla Marsigliese prima di Turchia-Francia di sabato scorso, match delle eliminatorie di Euro 2020.

Per Le Graet, non è stato fischiato solo l’inno ma tutta la squadra francese, sconfitta dai turchi per 2-0: “purtroppo – ha detto – un’intera tribuna ha cominciato a fischiare una mezz’ora prima della partita, non appena un Bleu metteva piede in campo, era un concerto di fischi durato poi per tutta la partita appena uno dei nostri toccava palla”.

Il presidente della FFF ha precisato che i dirigenti turchi al suo fianco in tribuna erano “imbarazzati“. Il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, aveva definito ieri “inaccettabili” i fischi che hanno accompagnato l’esecuzione della Marsigliese. L’Eliseo aveva aggiunto che Macron aveva “fatto conoscere” a Le Graet tutto il suo disappunto.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2019 13:54