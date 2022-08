07-08-2022 22:02

Il centrocampista del Lens Seko Fofana, uno degli obiettivi di mercato del Milan, in un’intervista a Milannews ha parlato del club rossonero e di un possibile trasferimento: “Una squadra che mi piace, hanno appena vinto lo scudetto, hanno grandi obiettivi per il futuro e lì gioca il mio amico Maignan. Ma non do retta alle voci, sono contento al Lens – ha continuato Fofana -. Il Milan poteva prendermi già nel 2020 prima che venissi qui. Adesso tocca a Maldini contattare il Lens, ma come ho già detto qui sto molto bene ma nel mercato bisogna sempre aspettare per vedere cosa succede”, ha rivelato.

