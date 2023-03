L'Audace Cerignola super il Foggia nel derby per 3-2

20-03-2023 09:59

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Audace Cerignola, in trasferta, ha commentato la gara il Mister dei rossoneri Mario Somma. Il neo allenatore del Foggia ha dichiarato: “Questa squadra anche sul 3-0 ha comunque avuto un atteggiamento sempre di ripresa e poi quando vai sul 3-2 è normale, è umano che devi cercare anche di sbilanciarlo ulteriormente per cercare qualcosa, non puoi accontentarti di avere semplicemente una manovra che possa essere fine a sé stessa, senza intensificare l’area di rigore, nello sforzo eccessivo trovare delle varianti.”

Somma poi ha concluso: “La stessa partita di qualche giorno fa contro il Monopoli aveva portato un profitto, oggi no. Non credo che tutto si determini dallo schierarsi a due o tre a centrocampo, non credo che tutto possa essere determinato da una situazione di gioco: la situazione tattica di un uomo in più o in meno nella zona del campo, rischiamo sull’ esterno, rischiamo centrale, rischiamo sui calci da fermo, rischiamo sulle ripartenze, rischiamo sulla difesa schierata”.