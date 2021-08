Follia a Nizza, maxi invasione di campo e caccia all'uomo

Scene incredibili, incresciose, a Nizza. La città rivierasca ospitava questa domenica sera una delle sfide più accese della Ligue 1: il derby contro il Marsiglia. Ma sugli spalti (che tornavano ad ospitare i tifosi dopo il lungo stop deciso dalla Francia per contrastare l’emergenza Covid) si è scatenato letteralmente di tutto.

I problemi sono nati sin dall’inizio della partita, con un lancio di oggetti da parte degli ultras del Nizza all’indirizzo dei giocatori avversari. Particolarmente bersagliati i giocatori del Marsiglia incaricati di battere i calci d’angolo.

Il tutto è degenerato nel momento in cui è stato Payet a ricevere l’ennesima bottiglietta, scagliata dai sostenitori rossoneri. La stella della squadra focese ha quindi lanciato a sua volta l’oggetto verso il pubblico dell’Allianz Riviera, generando il caos più completo.

Decine di sostenitori del Nizza si sono infatti riversati in campo, dando vita a un’autentica caccia all’uomo. Diversi i giocatori del Marsiglia letteralmente inseguiti dai tifosi, mentre i pochi steward e gli stessi calciatori del Nizza non sapevano che pesci pigliare.

Particolarmente arrabbiato Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia che non ha accettato la situazione dando a propria volta in escandescenze. “Chi stai chiamando? Uno dei nostri giocatori è stato colpito. Tu sei completamente pazzo“, ha tuonato all’indirizzo di un rappresentante della Lega che stava tentando di far ragionare il resto della curva.

Le squadre sono state richiamate nel corridoio che conduce agli spogliatoi dell’Allianz Riviera, con il presidente del Nizza in persona che al microfono ha tentato di comunicare con la propria curva fuori controllo.

Il tutto mentre i giocatori del Marsiglia facevano chiaramente capire di non avere alcuna intenzione di tornare in campo (alcuni di loro hanno riportato addirittura delle ferite). Nonostante il sì del Prefetto, quindi, è stato l’arbitro a sancire la fine anticipata del match.

Il tabellone dello stadio recitava 1-0 Nizza (rete di Dolberg al 49′). Ma è chiaro che la notte più nera del calcio francese sia tutt’altro che finita.

OMNISPORT | 22-08-2021 23:59