Follia in Colombia: scontri a colpi di machete dopo derby Medellin, due morti

Due morti e quattordici feriti, questo il bilancio dei violenti scontri tra tifosi che hanno messo a ferro e fuoco la città di Medellin, in Colombia, dopo il derby Independiente Medellin-Atlético Nacional

02-05-2023 12:07

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Due morti e almeno quattordici feriti. È il bilancio, purtroppo solo parziale, dei drammatici scontri avvenuti al termine di Independiente Medellin-Atlético Nacional, un grande ‘Clasico’ del calcio colombiano. La partita, vinta 3-1 in trasferta dal Nacional, è stata seguita da una vera e propria guerriglia, che ha finito col devastare la zona del quartiere Estadio della capitale di Antioquia. A darne notizia Caracol, la seguitissima radio del paese, e altri media colombiani.

Morti e sangue dopo la partita in Colombia

I tanti video circolati in rete in queste ore mostrano corpi dilaniati e nudi abbandonati in mezzo alla strada. Sono le scene assurde che documentano la violenza scoppiata attorno all’una e mezza di notte all’esterno dello stadio Atanasio Girardot, in Colombia, dopo il sentitissimo derby di Medellin. Protagoniste della violenza, le tifoserie di Independiente Medellin e Atlético Nacional, che hanno dato vita a una vera e propria guerriglia urbana tra gli ingessi 70 e 74 dell’impianto sportivo.

I due tifosi morti negli scontri

I violenti scontri avrebbero coinvolto circa 300 tifosi, per un bilancio parziale di due morti e almeno quattordici feriti. I due tifosi deceduti, riportano i verbali della Polizia colombiana, sarebbero il venticinquenne Alejandro Gallego Torres e il trentaquattrenne Anderson Steven Jaramillo Cañaveral, noti con i soprannomi di ‘La Hormiga’ ed ‘El Zombie’.

Come spiegato ai media locali dal Colonnello di Aburrá Valley, Henry Bello Cubides, “i due sono stati attaccati con armi affilate e oggetti contundenti”. Il più giovane ha, infatti, riportato tre ferite al torace e una al ginocchio, causate presumibilmente da un coltello, mentre il 34enne è stato ucciso a colpi di machete al petto e all’addome.

Ayer se jugó cada minuto del Clásico en paz. Es una lástima que durara tan poco. Hoy a las dos de la mañana dos hinchas alias el Zombie del Nacional y la Hormiga del Medellín se trabaron en una riña campal que les costó la vida. Actuaremos con todo el peso de la ley. Daremos 200… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 30, 2023

La dura condanna del sindaco di Medellin

Mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili, le autorità locali avrebbero fermato una persona. In merito all’accaduto è intervenuto anche il Sindaco di Medellin, Daniel Quintero, che ha puntato il dito verso i due uomini che hanno perso la vita negli scontri, accusandoli di avere la gran parte delle colpe per la rissa. Il Sindaco ha, inoltre, promesso una ricompensa fino a 200 milioni di Pesos a coloro che aiuteranno le autorità a identificare e perseguire i responsabili della notte di sangue di Medellin.