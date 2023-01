La Polizia come sempre in prima linea. Il mondo del calcio ritorna nella spirale del tifo violento con i fatti accaduti domenica scorsa sull’Autostrada A1 che ha visto coinvolti i tifosi del Napoli e quelli della Roma, con scene di guerriglia che hanno riportato alla mente episodi molto gravi della storia del calcio italiano.

A intervenire nella vicenda ci pensa il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, che è stato intervistato dal Corriere della Sera. Un’intervista nel corso della quale, Giannini rivendica il ruolo che ha avuto la Polizia nell’evitare che la situazione degenerasse: “Ciò che è accaduto domenica scorsa è molto grave ma grazie all’attività di prevenzione e intervento siamo riusciti a impedire un contatto diretto tra i due gruppi di tifosi di dimensioni più ampie e a evitare conseguenze ben peggiori”.

I tifosi di Napoli e Roma coinvolti negli scontri rischiano grosso e se la situazione è stata contenuta è solo merito dell’intervento della Polizia: “Credo che a queste persone si possano addebitare reati gravi soprattutto per lo scenario in cui si sono verificato, hanno messo a repentaglio l’incolumità pubblica e la sicurezza dei trasporti”.

Quella di domenica poteva essere uno scenario molto più grave:

“Bisogna considerare anche quello che non è accaduto – continua Giannini al Corriere della Sera – grazie all’attività informativa e di prevenzione. Ritengo che la chiusura della stazione di servizio dove gli ultras napoletani erano in attesa di quelli della Roma abbia impedito scontri ancora più consistenti. E in tante altre occasioni siamo riusciti a evitare disordini. Di queste attività, come è giusto, non si è parlato perché non è successo niente. Ma per dare un’idea dell’impegno profuso dico che nella giornata di domenica 8 gennaio abbiamo impiegato, solo dei reparti inquadrati, quasi 2700 unità, inviando rinforzi per la gestione di 34 incontri di calcio di varie categoria. Questo avviene tutto l’anno”.