Follia Jerri Mina, aggredisce cameraman e sarà squalificato: il precedente con la Juve

Il centrale del Cagliari protagonista in negativo del finale di gara dei Cafeteros contro l'Uruguay. L'ex Fiorentina se l'è presa con un cameraman

La Colombia perde in casa con l’Uruguay e Yerri Mina perde la testa. Il difensore del Cagliari, non un tipo particolarmente docile, se l’è presa con un cameraman aggredendolo dopo il fischio finale dell’arbitro. La partita del Centenario era stata piuttosto tesa, con robusto recupero concesso dal direttore di gara e gol decisivo della Celeste arrivato al 111esimo minuto di gioco grazie a Ugarte. Insomma, il contesto non era dei migliori con diversi calciatori coinvolti in un parapiglia. Possibile squalifica in arrivo ora per il 30enne di Guachené.

Mina come Martinez: se la prende col cameraman

Ricordate l’episodio di Dibu Martinez alla fine della partita tra Argentina e Colombia a Barranquilla? Bene, è successo di nuovo. Anche stavolta ci sono di mezzo i Cafeteros ma non come vittime, semmai come carnefici. Il responsabile dei burrascosi titoli di coda del match tra la squadra di Nestor Lorenzo e l’Uruguay è Yerri Mina. Dopo il triplice fischio dell’arbitro diversi giocatori sono entrati in contrasto: un cameraman ha ripreso l’accaduto e il difensore del Cagliari gli si è scagliato contro.

Squalifica in arrivo per il difensore del Cagliari

Questo gesto avrà delle conseguenze, come accaduto nel precedente caso già citato del numero uno dell’Argentina. L’ipotesi più probabile è una squalifica per due giornate, stando anche a quanto raccontano i media sudamericani. Bisognerà attendere la decisione della Conmebol o della FIFA sull’episodio incriminato che certamente non mette in buona luce il centrale colombiano. L’unica certezza, al momento, è che al prossimo impegno dei Cafeteros previsto per marzo 2025 il centrale non ci sarà.

Il precedente del giocatore contro i tifosi della Juve

Di recente Yerri Mina è balzato alle cronache per il suo comportamento antisportivo in occasione della gara tra Juventus e Cagliari. Dopo il pareggio rossoblù il 30enne difensore, ex della Fiorentina, è andato a provocare i sostenitori della Vecchia Signora. Al termine del match, poi, lo stesso giocatore ha spiegato di non avere particolare stima nei confronti del mondo bianconero. Il motivo? Il mancato rinnovo contrattuale a Juan Cuadrado e il trattamento a suo dire privo di gratitudine riservato al suo connazionale.