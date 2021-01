Fonseca a rischio, la Roma pensa al sostituto

Paulo Fonseca in discussione a Roma dopo le due brucianti sconfitte contro la Lazio nel derby e contro lo Spezia in Coppa Italia, tra l’altro con l’errore della sesta sostituzione. Il tecnico portoghese, in scadenza di contratto il prossimo giugno, rischia l’esonero se non riuscirà ad ottenere una immediata reazione dalla squadra nelle prossime gare.

Secondo indiscrezioni la Roma sta valutando possibili sostituti: Maurizio Sarri è il nome più caldo degli ultimi giorni. Il tecnico toscano è sotto contratto con la Juventus, ma vuole tornare in panchina il prima possibile. Nella rosa di nomi ci sono anche gli ex Luciano Spalletti e Daniele De Rossi, più lontano un possibile approdo di Massimiliano Allegri, che continua ad attendere un top club.

OMNISPORT | 20-01-2021 09:12