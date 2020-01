Fonseca: "Florenzi via per sua volontà"

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato in conferenza stampa l'addio di Alessandro Florenzi: "Florenzi è andato al Valencia dopo che ci siamo parlati serenamente e direttamente. Alessandro è un grandissimo professionista e si è comportato da capitano. Abbiamo parlato e lui vuole giocare di più, ma io non posso promettere a nessuno questo. Ha avuto questa occasione ed è andato di sua volontà".

"Questa voglia di giocare ha determinato tutto, l'Europeo ha influito. C'era questa possibilità ed è stata una buona soluzione per lui. Non abbiamo pensato al futuro, c'è un prestito e dopo vedremo il suo rendimento al Valencia e in Nazionale. In questo momento non abbiamo pensato alla prossima stagione".

Cetin e Kalinic restano: "Nikola resterà alla Roma, non è facile trovare attaccanti di qualità sul mercato. Se deve arrivare un giocatore pronto sì, ma non è facile trovarlo"

SPORTAL.IT | 31-01-2020 14:40