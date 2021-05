Fonseca: "Lascio la Roma con grande orgoglio"

Paulo Fonseca si prepara a disputare la sua ultima partita allo Stadio Olimpico da allenatore della Roma. E sarà una partita speciale come quella contro la Lazio.

Il portoghese in conferenza stampa continua però a comportarsi con grande eleganza, preparandosi così all’addio alla Roma: “Io lascio la Roma con grande orgoglio, non ho nessun sentimento di ingiustizia, né di rimpianto. Sono orgoglioso di essere stato l’allenatore giallorosso negli ultimi due anni, ho avuto rispetto e ammirazione da parte dei tifosi. Questa è la cosa più importante”.

Tornando sulla partita persa contro l’Inter, Fonseca viene punzecchiato sugli errori commessi dalla sua difesa: “Io sono il principale responsabile dei risultati della squadra. ma cerco sempre soluzioni per non commettere più gli errori. Non è solo un problema della difesa, ma della squadra. Abbiamo giocato spesso con difensori giovani, e questo ha avuto conseguenze sulla prestazione difensiva”.

Conclusione di conferenza stampa sulla bellezza di giocare il Derby contro la Lazio: “Vivere il derby di Roma è una cosa unica, difficile da spiegare. Peccato che domani non ci sarà il pubblico, ma io mi aspetto dai giocatori la stessa voglia e motivazione per vincere. La squadra sta bene, coscente dell’importanza di questa partita. Ovviamente non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ma abbiamo provato qualcosa di diverso rispetto all’andata. Giocheremo ancora con la difesa a quattro”.

OMNISPORT | 14-05-2021 14:49