Fonseca promuove la Roma: "Più forti di un anno fa"

Serviva una vittoria alla Roma per restare nella scia delle primissime della classe in campionato e per iniziare nel migliore dei modi il suo 2021 e la vittoria è arrivata all’Olimpico per 1-0 contro la Sampdoria.

A decidere una partita resa complicata anche da un campo appesantito dalla pioggia è stato il solito Edin Dzeko che, al 73’, con un guizzo da predatore d’area da rigore ha trovato il gran goal che è valso il tre punti finali.

Paulo Fonseca, intervistato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio finale, si è detto soddisfatto della prova dei suoi uomini. “E’ importante aver vinto. Rispetto ad inizio 2020 la squadra è più forte, più equilibrata, abbiamo lavorato di più insieme. Oggi abbiamo fatto una partita sempre in controllo e penso che abbiamo meritato la vittoria. Potevamo anche segnare di più visto quanto abbiamo creato, ma in generale si vede che stiamo da più tempo insieme e che la squadra sta molto bene in questo momento”.

La Roma ha avuto il merito di vincere una partita complicata. “E’ difficile giocare contro la Sampdoria. E’ una squadra organizzata che si è chiusa molto bene, ma noi ci abbiamo creduto sempre. Abbiamo giocato con un’ottima sicurezza difensiva e quando abbiamo questa sicurezza spesso andiamo anche vicini alla vittoria, perché le opportunità le creiamo. Il campo era difficile, ma abbiamo meritato questo risultato”.

Tra i segreti della compagine giallorossa c’è anche uno Smalling che sta ritrovando la giusta condizione. “E’ vero, Chris oggi ha fatto una grande partita come Mancini ed Ibanez. Per la Roma è importante far bene in fase difensiva. Ci siamo difesi tutti bene insieme”.

La sessione di mercato di gennaio si è aperta, Fonseca però non si sbilancia su possibili arrivi. “Vediamo, penso che Tiago Pinto arriverà nei prossimi giorni. Stiamo parlando di quelle che sono le necessità della squadra. Vedremo”.

Infine un accenno alla prestazione di Pellegrini. “Ha giocato una grande partita. Secondo me ha fatto molto bene”.

