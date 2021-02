Fonseca: "Vorrei vincere un trofeo con la Roma"

“In questi diciotto mesi ho percepito sempre una grande crescita nella squadra. E ovviamente sento che oggi siamo molto più forti di quanto lo eravamo quando sono arrivato”. Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca in un’intervista a Roma tv. “Siamo un club ambizioso e vogliamo avvicinarci sempre di più alla conquista di un titolo, che non abbiamo conquistato negli ultimi anni – ha proseguito il tecnico portoghese -. Per me non ci sarebbe piacere maggiore di portare un trofeo ai tifosi della Roma che sono fantastici. Ma dobbiamo essere realisti, credo che in questo momento dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono molto difficili. In questo momento è impossibile per qualsiasi squadra che gioca in Europa League prevedere chi vincerà la competizione”.

OMNISPORT | 19-02-2021 20:54