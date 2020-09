Formula 1 a Imola, biglietti a ruba

L’evento clou della stagione dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, grazie all’apertura al pubblico regolamentato, non poteva non scatenare la voglia di essere presenti per i tantissimi appassionati della Formula 1.

Grazie all’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n.175 del 18 settembre 2020, che ha autorizzato un pubblico di 13.147 persone sia per la giornata del sabato che per quella della domenica, Imola è tornata a vivere e a dimostrare che, con intelligenza e gestione in massima sicurezza, è possibile partecipare all’evento. I dati di prevendita lo sanciscono in maniera inequivocabile: la Tribuna H (Rivazza) è andata esaurita in poche ore e altrettanto velocemente si stanno esaurendo gli altri settori delle tribune più ambite.

OMNISPORT | 23-09-2020 16:02