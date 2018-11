Formula 1, annunciato il nuovo circuito: le prime immagini

5.565 metri complessivi, 22 curve e un rettilineo dei 1.500 metri, queste alcune caratteristiche del nuovo circuito realizzato ad Hanoi, capitale vietnamita, per il Gran Premio del Vietnam in programma nel 2020.

Il circuito semipermanente è stato sviluppato prendendo spunto da altri circuiti del mondiale e passerà accanto al My Dihn National Stadium, impianto costruito nel 2003 con una capienza di oltre 40.000 posti.

Il presidente della Formula 1 Chase Carey ha commentato così il progetto: "Abbiamo pensato sin dall'inizio del nostro impegno in F1 di voler ampliare gli orizzonti di questo sport. Il Gran Premio del Vietnam rappresenta il frutto concreto di questa ambizione".

Gran parte del merito per il progetto va all'Hanoi Feasibility Group, che ha elaborato i dati su simulazioni compiuterizzate e portato avanti gli studi. La collaborazione del F1 Motorsport team della FOM ha prodotto simulazioni sul tipo di gara che avrebbe assicurato la tracciatura. Come ha aggiunto Carey: "Lavorando in collaborazione con la città di Hanoi e il promoter Vingroup, il nostro team Motorsport si è impegnato perchè il circuito non solo metta alla prova i piloti ma assicuri anche anche ai tifosi gare divertenti e spettacolari".

La prima parte del circuito si ispira al Nurburgrig: curva 1 e 2, tornante e lunga percorrenza a destra. I due rettilinei successivi, da 800 e 1.500 metri, offrono ai piloti la possibilità di sorpassare in maniera piuttosto agevole e una velocità massima stimata sui 335 chilometri all'ora.

Il settore conclusivo prende spunto dalla salita del Massenet a Monaco, parte delle Becketts e delle Esse di Suzuka.

Il presidente del consiglio della Città di Hanoi, Nguyen Duc Chung, si è detto molto soddisfatto: "Siamo orgogliosi di poter ospitare il Gran Premio del Vietnam e mostrare al mondo la città di Hanoi, combinazione speciale di bellezza antica e moderna. E' una dimostrazione ulteriore delle capacità del Vietnam, una delle economie a più alto ritmo di crescita al mondo, nell'ospitare eventi di portata globale e attrarre turismo nel Paese. Offre una grande opportunità per investimenti esteri in Vietnam e, cosa più importante, porterà emozionanti gare di Formula 1".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 14:55