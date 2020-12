Formula 1, arriva l'annuncio ufficiale su Lewis Hamilton

Lewis Hamilton correrà nell’ultimo Gran Premio dell’anno ad Abu Dhabi. Le indiscrezioni riportate nelle ultime ore dai media tedeschi sono state confermate della stessa Mercedes in una nota ufficiale: “Lewis Hamilton correrà questo fine settimana il GP di Abu Dhabi. Lewis è risultato negativo al tampone effettuato mercoledì, prima del completamento del periodo di auto-isolamento in Bahrain”.

“Questo gli ha permesso di volare ad Abu Dhabi quest’oggi, dove è risultato negativo all’arrivo. Lewis ha così completato i protocolli richiesti dalla Federazione internazionale per poter accedere al paddock di venerdì e poter prendere parte alla corsa del fine settimana. George Russell torna alla Williams per l’ultimo appuntamento della stagione 2020″.

Il suo sostituto, George Russell, nelle scorse ore si era espresso così in vista del weekend: “Non sono sicuro di quale macchina guiderò questa domenica. Stiamo ancora aspettando i risultati del test di Hamilton. Per ora, procediamo come previsto, mi sto preparando come al solito. Sto lavorando con i tecnici e con Bono, per me è come se dovessi guidare la Mercedes. E se Lewis tornerà negativo guiderà salirà di nuovo a bordo della sua vettura”

Il pilota britannico, che ha brillato in occasione del Gran Premio del Sakhir, ha smentito un passaggio in Mercedes nel 2021: “Sono un pilota di scuola Mercedes, sono loro i miei manager. Hanno riposto fiducia in me, ho un contratto con loro e ne sono felice, ma è anche vero che ho firmato per la Williams fino al 2021”.

