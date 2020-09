Formula 1, frecciata di Ross Brawn a Lewis Hamilton

“Lewis ha avuto un po’ di sfortuna nelle ultime gare, con le penalità subite a Monza ed ora a Sochi. Personalmente mi leccherei le ferite e penserei a come evitare simili incidenti in futuro”. Suonano piuttosto severe le parole di Ross Brawn nei confronti del campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, dopo le penalizzazioni cui il pilota britannico è andato incontro nel Gran Premio d’Italia dello scorso 6 settembre e in quello di Russia dell’ultimo fine settimana.

Il direttore generale della Formula 1, ex dt della Ferrari e team principal della stessa Mercedes, ha espresso la sua opinione nella rubrica settimanale che tiene sul sito ufficiale del Circus: “Conosco molte persone dall’epoca in cui ero nel team e riconosceranno di aver commesso qualche sbaglio. La sfortuna e gli errori accadono, è il modo in cui si risponde che conta”.

“E’ facile pensare che il mondo sia contro di te, ma c’è quasi sempre qualcosa che avresti potuto fare diversamente e da cui puoi imparare” ha poi concluso Brawn.

OMNISPORT | 29-09-2020 12:38